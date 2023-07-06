"Эта икона — одна из самых чтимых в православном мире. Уже к середине XVI века она приобрела статус государственно значимой чудотворной святыни", — сказал он журналистам в четверг.

В Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре (Тихвин), где хранится икона, праздничные мероприятия продлятся несколько дней, начиная с 7 июля. Там пройдут богослужения и крестные ходы.

Отметят памятную дату и в Антониево-Дымском мужском монастыре (Бокситогорский район). В пятницу после литургии и крестного хода на Дымское озеро стартует фестиваль духовной музыки и культуры "Тихвинский благовест".

В программе (она также приурочена ко дню памяти преподобного Антония Дымского) — выступления мужского хора Христорождественского подворья Александра Свирского монастыря, праздничного архиерейского хора Тихвинской епархии, хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии и др.

Также посетители смогут послушать колокольные перезвоны и увидеть фильм — песочную анимацию об истории Тихвинской иконы.