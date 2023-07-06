"Несмотря на заметное ослабление рубля, стоимость туров на Мальдивы снизилась по сравнению с зимой 2023 года в среднем на 30%. В середине лета мы наблюдаем заметный рост интереса россиян к этому направлению, так как стали появляется выгодные спецпредложения от мальдивских отельеров и заметно расширилась полетная программа. Постепенно Мальдивы становятся круглогодичным направлением", — отметили в компании.

Как показал проведенный туроператором анализ проданных туров и заявок, сделанных в рамках раннего бронирования, наиболее популярные отели у россиян – стандартные 5* на базе питания "все включено".

"По нашей статистике отдыхать на Мальдивах в этом году предпочитают молодые пары, второе место по запросам занимают семейные пары с детьми. Средняя продолжительностью отдыха составляет от 7 до 10 дней. Среди дополнительных услуг туристы при покупке путешествий на Мальдивы чаще всего просят заказать VIP-встречи в аэропорту и проведение свадебных церемоний в отеле на берегу океана", — добавили в пресс-службе.

По данным Space Travel, лидеры спроса на Мальдивах в этом году – отели Dhigali Maldives 5*, Emerald Maldives Resort & Spa 5*, Cora Cora 5*. Стоимость недельных туров в середине июля при двухместном размещении в отеле 4* с завтраками и прямым перелетом Москва – Мале начинается от 259 тыс. рублей.