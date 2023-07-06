"От имени посольства Финляндии в Российской Федерации подтверждаю следующее: генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге вынуждено прекратить свою деятельность до 1 октября. Прием визовых заявлений в Санкт-Петербурге и в других городах в России осуществляется на основании соглашения между министерством иностранных дел Финляндии и частной компанией, VFS Global, а решения, связанные с изменениями к данному соглашению, еще не приняты", — сообщил советник по вопросам культуры Юсси Палмэн.

МИД Финляндии в четверг сообщил, что страна продлит и ужесточит ограничения на въезд граждан РФ с 10 июля. На сайте ведомства сообщается, что не связанные с необходимостью поездки россиян в Финляндию и транзит через ее территорию в другие страны шенгенской зоны будут по-прежнему ограничиваться до дальнейшего уведомления, одновременно будут ужесточены ограничения на поездки для бизнесменов, владельцев недвижимости и студентов.

Ранее в четверг МИД России объявил, что вышлет девять финских дипломатов и закроет генеральное консульство страны в Санкт-Петербурге.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна рассматривает возможность закрытия генконсульства России в Турку в качестве ответной меры.