"В дополнение к уже существующим туристическим маршрутам, которые предлагает комбинат, разработаны новые. Посетители смогут не только побывать на смотровой площадке Приморского месторождения, но и спуститься в карьер, а также самостоятельно собрать изделие из балтийского самоцвета на ювелирном производстве КЯК",- говорится в сообщении.

Новые маршруты заработают в тестовом режиме в июле. Проходить их можно будет небольшими группами. Сейчас ведутся последние приготовления к запуску экскурсий: оцениваются затраты для определения стоимости посещения, порядок заказа таких экскурсий и допустимое количество гостей единовременно.

По мнению экспертов, производственные объекты КЯК представляют интерес для общественности, поэтому их необходимо делать доступными для посещения. Комбинат станет одной из экспериментальных площадок, на которой планируется опробовать инновационные методы привлечения посетителей.

"Впервые в истории комбината мы предложим нашим гостям не просто понаблюдать за работой карьера со смотровой площадки, но и самим спуститься к месту добычи на глубину около 50 метров, увидеть весь процесс своими глазами. Второй маршрут — это погружение в янтарное производство, на котором туристы познакомятся с этапами обработки камня, изготовления изделий из него и своими руками смогут изготовить небольшое изделие", — рассказала представитель комбината Мария Журавель.

До недавнего времени гости КЯК могли посетить только два туристических объекта: площадку над Приморским карьером и выставочное пространство "Янтарная палата", представляющее историю балтийского самоцвета.

По информации комбината, в течение года действующие туристические объекты посещает в среднем 160 тыс. человек.

Весной КЯК провел аттестацию внешних экскурсоводов, которые могут работать на маршрутах. К проведению экскурсий допущено 94 человека.

В 2023 году смотровая площадка предприятия будет дополнена познавательно-развлекательным пространством "ДиноПарк" для туристов с детьми.