"В результате мониторинга выделена типичная для этого времени года холероподобная микрофлора в реке Темерник на территории Ростова-на-Дону. Введено ограничение водопользования (купание, ловля рыбы, использование воды для хозяйственных нужд) в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до завершения полного комплекса лабораторных исследований в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище вводится ограничение на купание, ловлю рыбы, использование воды для хозяйственных нужд.

При этом подчеркивается, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. Общие показатели инфекционной заболеваемости не превышают среднемноголетних значений.