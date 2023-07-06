Хань Юйчэнь (род. в 1954) — один из крупнейших современных мастеров китайской живописи, фотограф, каллиграф, исследователь Китайской национальной академии искусств, почетный профессор Белорусской академии искусств, почетный профессор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, лауреат многочисленных международных премий.

На выставке в Русском музее будет представлено около 40 произведений, большая часть которых была создана в 2000-е — 2010-е годы. В самом ее названии — "Сияние Тибета" — чувствуется духовная сила, чистосердечность и уверенность в себе жителей Тибета, которых изображает на своих наполненных солнечным светом картинах Хань Юйчэнь, отмечается в сообщении.

Посетители увидят великолепные пейзажи бескрайних плато и заснеженных вершин Тибетского нагорья, а также уникальный колорит традиционного образа жизни Тибета.