"Подготовлены корректировки к законопроекту для сохранения мер государственной помощи, в первую очередь, для кафе, гостиниц и других организаций именно сферы обслуживания и общепита, которые реализуют сладкие напитки", — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Он напомнил, что акциз на сахаросодержащие напитки был введен с 1 июля этого года. Это ограничило их производителям и продавцам доступ к некоторым программам поддержки.

Размер акциза составляет 7 рублей на 1 литр.

Как сообщалось, под это налогообложение подпадают сахаросодержащие безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ (сахар, глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза, сироп с сахаром, мед), количество углеводов в пищевой ценности которых составляет более 5 граммов на 100 мл. Речь идет о продукции, которая упакована в потребительскую тару.