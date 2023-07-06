"Начались исследования на новом Троицком XVII раскопе", — сказал собеседник агентства.

Как сообщали в ГМЗ в конце прошлого полевого сезона, в 2022 году специалисты на соседнем, XV Троицком раскопе сделали около 700 находок. Это были ювелирные украшения, предметы церковного обихода, орудия труда и другие бытовые вещи.

В числе наиболее примечательных находок в ГМЗ назвали редкую бронзовую деталь конской упряжи X века, искусно украшенную головами зверей, череп рыси, амулет из клыка бобра.

Исследования на Троицких раскопах неподалеку от Кремля ведутся несколько последних десятилетий. За это время работы дали ученым тысячи находок, в том числе — несколько сенсационных.