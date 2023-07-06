"Для креативных молодых людей появятся зоны творчества с поверхностями для нанесения граффити. Запланирован также монтаж навесов, качелей, информационных стендов и световых арок", — говорится в сообщении.

На месте пустыря появился скейт-парк, оборудование для отработки трюков с доской и самокатом, а также место для отдыха зрителей. Площадки для занятий спортом, включая баскетбол и теннис, оснащены безопасным покрытием.

В сквере поставили скамейки и беседки, положили террасный настил, обновили газоны, посадили деревья и многолетние цветы, построили амфитеатр и провели освещение.

Работы на проспекте Сизова начались в 2022 году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".