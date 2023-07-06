"Организации и индивидуальные предприниматели сферы туризма этих российских субъектов испытывают значительные трудности из-за логистики. Чтобы сохранить туристический потенциал Крыма и Севастополя правительство выделит свыше 2,5 млрд рублей. Эти средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,6 тыс. компаний, если в течение 12 месяцев с октября прошлого года они оставят занятость на уровне не менее 80%", — сказал он.

"Сегодня важно принять все необходимые меры, чтобы предприятия туристического сектора смогли сохранить свои коллективы и, конечно, продолжили вести свой бизнес, свою деятельность, готовы были принимать всех граждан, кто захочет отдохнуть в Крыму", – подчеркнул глава правительства.

Как ранее сообщали в Российском союзе туриндустрии (РСТ), турпоток в Крым в летнем сезоне 2023 года снизился не менее чем на 30% из-за транспортных проблем.