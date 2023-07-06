По предварительным данным, 4-5 июля за медицинской помощью обратились дети, отдыхающие в ДОЛ "Юность" в Новоусманском районе, с признаками острой кишечной инфекции. Один ребенок был госпитализирован в стационар. Остальные находятся на амбулаторном лечении.

Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъята документация, допрошены сотрудники учреждения, получены необходимые анализы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее со ссылкой на Роспотребнадзор сообщалось, что по состоянию на 5 июля в лагере "Юность" зарегистрировано 10 случаев с подозрением на заболевание острой кишечной инфекцией среди детей. Состояние у всех стабильное. Работа лагеря приостановлена.