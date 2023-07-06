"Друзья, мы запустили новые экскурсии по Александровскому саду — "Вдоль кремлевских стен и башен. История укреплений и окрестностей Московского Кремля". Вы совершите увлекательную полуторачасовую прогулку вдоль кремлевских стен и башен, по Александровскому саду, узнаете об истории Московского Кремля, о его укреплениях и окрестностях, о прилегающих к его стенам памятниках, о кремлевском некрополе и мемориале Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", — сообщили в ММК.

В свою очередь, как отметила заместитель генерального директора по развитию просветительской деятельности и популяризации музея Ольга Дмитриева — "Музеи Московского Кремля — это не только Оружейная палата и соборы".

"Сейчас мы переориентировали свою работу с учетом новых реалий. Кремлевские экскурсоводы обладают огромным опытом и знаниями, что позволило нам сегодня запустить экскурсии по прилегающей территории, по Александровскому саду и Кремлевской набережной", — сказала Дмитриева.

Она отметила, что экскурсии могут стать способом для посетителей ММК изменить привычный маршрут: "увидеть Кремль с другого ракурса, узнать о фортификационных сооружениях и башнях Московского Кремля, открыть для себя что-то новое о главной крепости столицы".

Экскурсии будут проходить каждый день.