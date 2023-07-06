Теперь подать документы на итальянскую визу в столице могут только жители Москвы и Московской области с постоянной регистрацией.

Граждане, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, Мурманске, Пскове, Архангельске, Вологде, Великом Новгороде и в Карелии должны подавать документы в визовый центр Италии (VMS) в Санкт-Петербурге.

Заявители, имеющие постоянную регистрацию в других регионах, должны обращаться в визовый центр Almaviva.

Как уточняется в сообщении, прием документов осуществляется только по предварительной записи.