"Такая ситуация повторяется ежегодно в пик сезона. Стоит отойти на 100-200 м от того места, где сделаны фотографии, и будет гораздо свободнее. В Анапе более 40 км песчаных и галечных пляжей. Туристы, которые приобретают у нас путевки, отдыхают на гостиничных пляжах, там все нормально с местами и лежаками", — пояснила коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах.

Вице-президент РСТ Ольга Санаева полагает, что значительная часть самостоятельных туристов, направляющихся в первых числах июля в Крым, была вынуждена из-за пробки на Крымском мосту изменить планы и остановиться в Анапе. В связи с этим на курорте стало больше отдыхающих.

С ней согласен директор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Узнав о многочасовых пробках на мосту, многие семьи, особенно с детьми, решили поехать на другие курорты. Мы сразу зафиксировали резкий рост незапланированных бронирований в Анапе, Витязево, Тамани, Кучугурах, Голубицкой", — сообщил эксперт.

По данным "Алеана", Анапа в этом сезоне продается действительно очень хорошо, спрос на нее вырос на 50% по сравнению с прошлым годом, а отели загружены на 80%.

Накануне в соцсетях появились фотографии до отказа заполненных отдыхающими пляжей Анапы.