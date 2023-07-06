"Россия завершила процедуру обмена списками туристических организаций с Китаем и Ираном, необходимую для скорейшего запуска двухсторонних межправительственных соглашений о безвизовых групповых туристических поездках", — говорится в сообщении.

В ближайшее время ведомство обещает провести серию вебинаров по правилам реализации механизма безвизовых групповых туристических обменов для участников соглашений и представителей российской туристической отрасли. На сайте министерства размещены информационные материалы, инструкции, типовые документы и списки российских туроператоров, имеющих право осуществлять деятельность в рамках реализации межправительственных соглашений с Китаем и Ираном.

В список российских туроператоров и других участников турбизнеса, готовых принимать туристов из Китая, вошли 364 компании. Лидируют среди регионов по числу компаний, вошедших в список, Москва (65), Санкт-Петербург (45), Приморский край (40). С туристами из Ирана хотят работать 260 компаний. Здесь лидеры Москва (75), Санкт-Петербург (62) и Иркутская область (19).

Ранее в Минэкономразвития заявляли, что ожидают перезапуска безвизовых поездок в июле. Речь идет о путешествиях, которые будут организовывать по межправительственному соглашению туроператоры из РФ и из КНР, вошедшие в списки. Туристы из Китая и России смогут в течение 15 дней пользоваться безвизовым режимом на территории страны пребывания.