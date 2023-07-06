"Чтобы разгрузить пляжи и создать альтернативные активности, для отдыхающих в этом сезоне организовали более 700 точек притяжения и объектов турпоказа. Они интересны для семейного отдыха. Это парки аттракционов, контактные зоопарки, водопады, смотровые площадки, винодельни, дольмены, археологические раскопки и многое другое", — цитируются в сообщении слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаила Зарицкого.

Отмечается, что для отдыхающих также доступно более 400 экскурсионных и туристских маршрутов. 11 из них рекомендуются для прохождения с детьми.