"Соглашение направлено на открытие на площадке "Полиэфа" центра компетенций по промышленному туризму в сфере экологии. Это будет первый федеральный центр компетенций по экологии, устойчивому развитию и экономике замкнутого цикла в промышленном туризме", — говорится в сообщении.

Предполагается, что на площадке центра будут реализовываться экологические инициативы, просветительские и образовательные проекты, направленные "на повышение экологической культуры и осознанности граждан, налаживание отраслевых связей между сотрудниками промышленных предприятий и организации референс-визитов, а также создание эффективной системы профориентации для школьников и студентов".

Башкирия стала участником созданного АСИ акселератора по промышленному туризму "Открытая промышленность" в этом году. От региона в акселераторе приняли участие 7 предприятий: АО "Благовещенский арматурный завод", ООО "Благовещенская генерирующая компания" (Приуфимская ТЭЦ и Павловская ГЭС имени Б.И.Можаева), индустриальные парки "ПромЦентр" и "Уфимский", ГУП БХП "Агидель", ООО "Благовещенский хлеб", АО "Полиэф".

Ранее со ссылкой на замминистра промышленности и торговли РФ Алексея Беспрозванных сообщалось, что по итогам 2022 года число регионов, намеренных развивать промтуризм, выросло с 20 до 50.

"Мы создали три центра компетенций по развитию промышленного туризма. Это Магнитогорский металлургический комбинат в Челябинский области, в Кемерово и в Перми. С каждым годом промышленный туризм развивается, и при вовлеченности целевой аудитории 800 тыс. в 2022 году, в этом году мы ждем в 1,5 раза больше", — говорил он.

В целом интерес к промышленному туризму в России по итогам прошлого года вырос в три раза. Лидеры по количеству предприятий, вовлеченных в инициативу, — пищевая промышленность (24%), легкая (13%), машиностроение (12%), металлургия (7%), добывающая (7%), динамический рост демонстрируют также технопарки и индустриальные парки.

"Полиэф" — крупнейший производитель ТФК и ПЭТФ в России. Мощность производства ТФК составляет 376 тыс. тонн в год, производства ПЭТФ — 264 тыс. тонн в год.