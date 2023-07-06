"Посол (Финляндии — ИФ) был уведомлен, что в связи с высылкой в июне этого года из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений в этой стране "persona non grata" объявлены девять сотрудников посольства Финляндии в Российской Федерации и финского генконсульства в Санкт- Петербурге", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, послу Финляндии "заявлено, что в числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря в четверг был вызван в МИД России. "Ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой властями Финляндии конфронтационной антироссийской политикой", — сказала она на брифинге.

По ее словам, политика Хельсинки, в частности, "направлена на слом формировавшихся десятилетиями российско-финляндских отношений взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многопланового торгово-экономического и межрегионального взаимодействия, прямых контактов между гражданами".