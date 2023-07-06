"К сожалению, сейчас нет предпосылок для роста пассажирских перевозок, но мы планируем в 2023 году обслужить около 22 млн пассажиров, что будет примерно соответствовать уровню прошлого года", — сказал он.

В 2022 году "Домодедово" обслужило 21,2 млн человек, что на 15% меньше, чем годом ранее. Таким образом, рост перевозок в этом году может составить порядка 4%.

Ранее в четверг "Домодедово" анонсировало открытие 11 июля нового сегмента пассажирского терминала Т2. Он будет обслуживать только международные рейсы, а действующий сегмент Т1 — только внутренние.

По словам Павлова, через Т2, как ожидается, в этом году будет перевезено около 30% от всего запланированного пассажиропотока.

"Домодедово" — второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. Основные базовые авиакомпании — S7 Airlines, "Уральские авиалинии". Своим бенефициаром "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.