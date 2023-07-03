"Впервые после тринадцатилетнего перерыва в древнейший малый город Ивановской области зашел туристический теплоход – четырехпалубный "Мстислав Ростропович" компании "Водоходъ", — говорится в сообщении.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что всего в навигацию 2023 года в город запланировано 27 заходов круизных теплоходов. Планируется, что город посетят свыше 5 тыс. туристов, путешествующих по Волге.

Как отмечается, теплоходы не заходили в город с 2010 года. Губернатор сообщил, что для того, чтобы здесь снова начали останавливаться туристические суда, в Юрьевце провели комплексную работу.

"Несколько вещей было сделано: реконструкция дамбы, преображение набережной, ремонт дорог. Подведение газа тоже, на самом деле, элемент преображения Юрьевца. Цель – не сам заход теплохода, а развитие нашего малого города, ведь теплоходы – это не только внимание, но и возможности для нашего малого бизнеса, возможность рассказать о городе и привлечь инвестиции", — цитирует губернатора пресс-служба правительства области.

Теплоход "Мстислав Ростропович" пришвартовался 2 июля на пристани у автостанции, которую к его прибытию обустроили – спустя 35 лет после расформирования Юрьевецкого речного порта. Пассажиров встретили произведения классической музыки в исполнении духового оркестра 54-й гвардейской ордена Кутузова 2-й степени ракетной дивизии. Жители города угостили туристов караваем. Для гостей на набережной с музыкальной программой выступила кавер-группа "Hit Box" и акустический дуэт "Moon River".

Первые круизные туристы посетили Дом-музей и Арт-центр режиссера Андрея Тарковского, который провел здесь детские годы, узнали об архитекторах братьях Весниных, прогулялись по новой набережной, увидели Входо-Иерусалимский собор с колокольней.

В советское время в Юрьевце функционировал портово-пристанский водотранспортный узел. К нему относились также пристани в Пучеже, Сокольском, остановочные пункты на Унже и Немде, судоремонтные мастерские, которые после затопления Новой Слободки на левом берегу Волги перенесены в Елнатский затон. В 1957 году для пристани "Юрьевец" был сделан искусственный залив в нижнем конце города, в связи с образованием Горьковского водохранилища. Позднее построены пакгаузы, металлический причал, новое здание речного вокзала с административным корпусом. К пристани "Юрьевец" был приписан не один десяток судов разных типов.

Юрьевецкий речной порт образован в мае 1973 года. На пассажирских перевозках работали теплоходы "Павел Старостин", "Москвич Озерный". Маршрут по Унже освоили суда на подводных крыльях типа "Восходъ" и "Метеор". На волжской переправе по маршруту Юрьевец — Селянцево — Завражье работал самоходный паром.

Теплоходы туристических компаний "Мостурфлот" и "Инфофлоттур" заходили в Юрьевец до 2010 года.