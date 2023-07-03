Здания, кирхи, набережные и другие объекты макета выполнены из глины в масштабе 1:120 калининградским скульптором Сергеем Усачёвым. Миниатюра построена по проекту председателя Калининградской областной писательской организации (Союз российских писателей) Бориса Бартфельда, являющегося директором гостиницы "Дом Сказочника", рядом с которой и стоит этот большой макет.
Покрытие макета периодически необходимо обновлять, чтобы миниатюра не переставала играть красками. Сначала на детали макета нанесли специальное белое покрытие — для лучшего сцепления краски с глиной и контрастности цветов. А потом каждый домик, кирха, замок и собор (всего более 500 объектов!) кропотливо раскрашивался вручную.
На сегодняшний день покрашены почти все дома. Осталось лишь "покрыть" их черепицей, "вставить" окна и двери. В работах участвуют специалисты, приглашённые администрацией "Дома Сказочника", и добровольцы.
Вскоре обновленный старинный Кёнигсберг вновь заиграет яркими красками, как и прежде привлекая к себе многочисленных туристов и гостей Светлогорска.
Размер макета составляет девять на двенадцать метров и представляет архитектурный облик Кёнигсберга XVI века. В то время город состоял из трех отдельных мини-городов, расположенных вокруг Королевского замка.