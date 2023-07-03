"Уже более 20 лет макет "Кёнигсберг в миниатюре", находящийся в переулке Сказочника Гофмана, радует глаз и позволяет взглянуть, каким был замок-крепость Кёнигсберг и средневековые города — Альтштадт, Кнайпхоф и Лебенихт, располагавшиеся вблизи замка, в последние десятилетия рыцарской эпохи с 1511 по 1544 годы. Объект уже давно является одной из туристических достопримечательностей нашего города", — говорится в сообщении.

Здания, кирхи, набережные и другие объекты макета выполнены из глины в масштабе 1:120 калининградским скульптором Сергеем Усачёвым. Миниатюра построена по проекту председателя Калининградской областной писательской организации (Союз российских писателей) Бориса Бартфельда, являющегося директором гостиницы "Дом Сказочника", рядом с которой и стоит этот большой макет.

Покрытие макета периодически необходимо обновлять, чтобы миниатюра не переставала играть красками. Сначала на детали макета нанесли специальное белое покрытие — для лучшего сцепления краски с глиной и контрастности цветов. А потом каждый домик, кирха, замок и собор (всего более 500 объектов!) кропотливо раскрашивался вручную.

На сегодняшний день покрашены почти все дома. Осталось лишь "покрыть" их черепицей, "вставить" окна и двери. В работах участвуют специалисты, приглашённые администрацией "Дома Сказочника", и добровольцы.

Вскоре обновленный старинный Кёнигсберг вновь заиграет яркими красками, как и прежде привлекая к себе многочисленных туристов и гостей Светлогорска.

Размер макета составляет девять на двенадцать метров и представляет архитектурный облик Кёнигсберга XVI века. В то время город состоял из трех отдельных мини-городов, расположенных вокруг Королевского замка.