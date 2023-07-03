"Этот камерный портрет приобрели попечители нашего музея у частного коллекционера", — сказал собеседник агентства.

Сумма сделки не разглашается.

Происхождение портрета установить не удалось. Музейщики считают, что он — прижизненный и был написан в первой четверти XIX века художником, имя которого осталось неизвестным.

В связи с плохим состоянием картины ее реставрация продолжалась около полугода. "Императрицу скрывали от нас слои потемневших лаков, на портрете были потертости и утраты", — добавили в ГМЗ.

Реставраторы под микроскопом осторожно убрали лаки и восстановили фрагменты живописи, утерянные за два столетия.

Портрет предполагается впервые показать публике в новой экспозиции в отреставрированном новгородском особняке графини Анны Орловой-Чесменской, которая была современницей этой венценосной особы.