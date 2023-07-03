В сообщении отмечается, что такое решение принято после оценки текущей ситуации в сфере безопасности, а также после консультаций с соседними странами и региональными партнерами.

Заявки на визы могут подавать члены семей жителей Латвии, граждан стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также лица, въезд которых связан с гуманитарными причинами, например, в случае тяжелой болезни родственника или для участия в похоронах, а также в случаях, когда существует угроза безопасности или жизни человека.

Прием заявлений на получение виз для граждан РФ в представительствах Латвии за рубежом был временно приостановлен в связи с событиями 23-24 июня в России.