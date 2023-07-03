Производство ведется по ст.246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Основанием послужили материалы проверки СЗТП. Надзорное ведомство установило, что частичное затопление дебаркадера, переоборудованного под плавучий ресторан "Серебряный кит" (ООО "Фарсэй"), в марте этого года причинило значительный ущерб экосистеме Невы.

Помимо этого, в суде рассматривается иск прокуратуры с требованием обязать собственника дебаркадера поднять подтопленное судно и освободить акваторию Невы.

Дебаркадер построили в 2001 году и изначально хотели установить в Москве, но столичные власти не согласовали проект. Для ресторана долго не могли найти место, и в итоге дебаркадер пришвартовали напротив парка имени Бабушкина. При этом в 2021 году так и не открывшийся ресторан лишили аренды. В прошлом году заведение выставили на продажу за 35 млн рублей.