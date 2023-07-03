Основанием послужили материалы проверки СЗТП. Надзорное ведомство установило, что частичное затопление дебаркадера, переоборудованного под плавучий ресторан "Серебряный кит" (ООО "Фарсэй"), в марте этого года причинило значительный ущерб экосистеме Невы.
Помимо этого, в суде рассматривается иск прокуратуры с требованием обязать собственника дебаркадера поднять подтопленное судно и освободить акваторию Невы.
Дебаркадер построили в 2001 году и изначально хотели установить в Москве, но столичные власти не согласовали проект. Для ресторана долго не могли найти место, и в итоге дебаркадер пришвартовали напротив парка имени Бабушкина. При этом в 2021 году так и не открывшийся ресторан лишили аренды. В прошлом году заведение выставили на продажу за 35 млн рублей.