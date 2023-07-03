Дополнительный рейс из Вологды в Москву вводится по понедельникам. В настоящее время полеты по маршруту выполняются один раз в день по понедельникам и средам, и два раза в день — по пятницам.

Кроме того с 10 июля авиакомпания по понедельникам введет дополнительный авиарейс из Вологды в Великий Устюг, который будет состыкован по времени с новым рейсом в столицу региона из Москвы. В настоящее время рейсы из Вологды в Великий Устюг осуществляются по вторникам и четвергам.

Согласно списку аффилированных лиц, на 9 января 2023 года 100% уставного капитала АО "Вологодское авиационное предприятие" принадлежало Вологодской области в лице регионального департамента имущественных отношений. В авиаотряд компании, как указано на ее сайте, входят пять пассажирских самолетов Як-40, а также самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-8. Базовый аэропорт — Вологда.