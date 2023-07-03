"Модернизация сети аэропортов позволит увеличить их пропускную способность и повысить уровень безопасности полетов. Это улучшит не только транспортную доступность регионов, но и их инвестиционную привлекательность. В настоящее время ФКУ "Ространсмодернизация" реконструирует 18 взлетно-посадочных полос, работы на 11 из них будут завершены уже в этом году", — приводятся слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Как отмечается, аэропорты будут отвечать международным требованиям, что значительно повысит комфорт пассажиров. Развитая аэропортовая инфраструктура также стимулирует развитие внутреннего туризма и создание дополнительных рабочих мест, добавил Хуснуллин.

"На данный момент реконструкция в аэропортах Якутска, Черского (Якутия), Томска и Усть-Камчатска находится на завершающей стадии. В частности, на взлетно-посадочную полосу воздушной гавани Усть-Камчатска протяженностью 1,5 км осталось только нанести разметку", — отметил гендиректор "Ространсмодернизации" Игорь Гуров.

Он уточнил, что еще в трех городах объекты находятся в высокой степени готовности. В Благовещенске и Удачном (Якутия), а также в аэропорту Архангельска специалисты приступили к укладке верхнего слоя покрытия ВПП.

Хуснуллин отметил работы по устройству ВПП в Архангельске и Магнитогорске, которые выполняются ускоренными темпами. Для обеспечения воздушного сообщения регионов работы по реконструкции планируется завершить за один строительный сезон.

Напомним, обновление аэропортовой инфраструктуры России выполняется в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов", входящего в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.