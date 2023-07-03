"Мы с Антоном Андреевичем (губернатор Калининградской области Антон Алиханов — ИФ) когда обсуждали вопросы транспортной доступности, говорили о необходимости выделения еще дополнительно новых самолетов, которые могли бы закрыть потребность региона в обеспечении перелетов между Калининградом и Москвой, Санкт-Петербургом, других регионов, потому что сегодня такая потребность существует. Поэтому, коллеги, давайте на это внимание обратим, вопрос этот поставим перед министерством транспорта нашей страны", — сказал Володин.

3 июля в Калининграде проходит выездное заседание Совета Госдумы, в котором принимают участие, в том числе, руководители фракций, главы профильных думских комитетов и губернатор Калининградской области Алиханов. Ранее в ходе рабочей поездки Володин и депутаты Госдумы посетили автомобильный завод "Автотор" и фабрику "Обсервер", которая специализируется на разработке и производстве инвалидных колясок с электроприводом.