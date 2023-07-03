"Два подразделения ЮРПСО выезжали в каньон Псахо, из которого не могли выбраться 9 человек: четверо взрослых и пятеро детей. Из-за поднявшегося уровня воды в реке и скользких берегов взрослые решили не рисковать выходить из ущелья самостоятельно и позвонили в МЧС", — говорится в сообщении.

Спасатели сопроводили туристов к выходу из каньона, медицинская помощь никому не потребовалась.

В этот же день помощь потребовалась туристке в Адлерском районе: она напоролась рукой на штырь металлического забора. За 10 минут спасатели освободили ее при помощи гидравлического инструмента, отрезав несколько прутьев ограждения.

Кроме того, была оказана помощь женщине из незарегистрированной тургруппы.

"С приюта Фишт (гора — ИФ) на вертолёте МЧС была эвакуирована туристка с травмами колена и голеностопа", — отмечает пресс-служба.

Также в Лазаревском районе спасли двух молодых людей, которых унесло от берега на сапах.

"В это же время спасатели Лооского подразделения выехали в лесной массив села Верхнеармянская поселка Хобза для эвакуации женщины, которая самостоятельно не смогла выбраться из реки из-за резкого подъема уровня воды.

"Всего за выходные дни спасатели выезжали на помощь отдыхающих 12 раз", — добавили в пресс-службе.