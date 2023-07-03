"Авиакомпания "Ижавиа" за 6 месяцев 2023 г. перевезла 304 303 пассажира (+59,4% к I-му полугодию 2022 г.). В том числе в июне было перевезено 60 897 пассажиров (+41,6% к I-му полугодию 2022 г.)", — написал Синельников в своем телеграм-канале в понедельник.

Он добавил, что пассажиропоток аэропорта "Ижевск" в этот период увеличился на 38,6% — до 376 194 пассажиров, в июне — на 40,9%, до 81 762 человек.

Ранее сообщалось, что в 2022 году пассажиропоток "Ижавиа" составил 470 тыс. пассажиров, увеличившись почти на 40%, аэропорта Ижевска — 660 тыс. пассажиров, что почти на 21% больше, чем в 2021 году.

АО "Аэропорт "Ижевск" и АО "Ижавиа" находятся в собственности Удмуртии. Авиакомпания выполняет регулярные пассажирские и грузовые рейсы.