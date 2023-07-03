Всего на конкурс было подано 80 заявок, экспертный совет выбрал из них 27 лучших проектов, говорится в сообщении.

Турмаршрут "Навстречу звездам" посвящен 100-летию со дня рождения известного конструктора ракетно-космической техники Владимира Федоровича Уткина.

"Это будет путешествие по музеям и комплексам, связанным со знаковыми местами космических программ СССР и России. Проект будет реализован в Архангельской, Астраханской, Московской и Ярославской областях", — отмечает пресс-служба.

По итогам экспедиции создадут документальный фильм об успехах космической отрасли, а также выпустят электронный путеводитель и серию видеоматериалов с рекомендациями по организации экскурсий.

Участвовать в экспедициях проекта смогут студенты, магистранты и аспиранты любого вуза страны, в том числе иностранные студенты, проходящие обучение в России.