«Мы очень обеспокоены ситуацией, сложившейся в Краснодарском крае, где машины стоят в многокилометровых пробках для прохождения обязательного досмотра. Мы прогнозировали ее заранее и сигнализировали об этом. Мы призываем власти Крыма принять все меры для оперативного урегулирования ситуации. В свою очередь, туротрасль подтверждает свою готовность идти навстречу туристам, которые вынужденно задерживаются в дороге. Отели не будут принимать санкций в отношении таких путешественников, а потерянные средства будут возвращены», — сказал он.

Как отметил Уманский, летний сезон в Крыму складывается достаточно напряженно.

«Мы принимали все усилия для того, чтобы в июле-августе отпускной отдых у туристов все-таки состоялся. Мы очень рассчитываем, что власти, отвечающие за осуществление пропускного процесса, смогут оперативно наладить работу досмотровых пунктов. Мы абсолютно уверены, что она решаема путем оптимизации и настраивания организационных процессов. Пропускной емкости достаточно, просто нужно высокоэффективно наладить эту работу», — добавил он.

С 1 июля на подъезде к Крымскому мосту образовалась многокилометровая пробка. В пиковые часы она достигала 9 км. В понедельник, по данным кубанского оперативного штаба, пробка увеличилась до 13 км. На месте дежурят спасатели и раздают водителям и пассажирам воду.