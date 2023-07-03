В этом году на фестиваль приехали 56 тыс. человек из более чем 60 регионов РФ, в том числе из Донецка и Луганска, а также из Казахстана и Белоруссии. "Палаточный городок насчитывал почти 12,5 тысячи палаток", — говорится в сообщении.

Творческая программа включала работу 17 площадок и сцен, также была организована "Аллея фестиваля", где гости могли узнать о развитии движения авторской песни в стране, познакомиться с его представителями, посидеть с гитарой в кругу старых и новых друзей в зоне отдыха.

В этом году фестиваль встретил гостей обновленной инфраструктурой: территория была модернизирована согласно разработанной концепции развития единого пространства природного парка "Мастрюки", которая в перспективе подразумевает возможность для круглогодичного отдыха и сохранения природного ландшафта.

"Она (концепция — ИФ) рассчитана на несколько этапов. В этом году обновили лестницу, ведущую от платформы на поляну, сделали различные площадки для отдыха, понтонный мост", — уточняется в сообщении.

О дальнейшем улучшении инфраструктуры в обращении к гостям фестиваля сообщил губернатор Дмитрий Азаров во время закладки капсулы времени для будущих поколений участников, для этого на поляну доставили камень с места проведения первого фестиваля — из урочища Каменная Чаша в Жигулях.

"Надеюсь, что через 10 лет мы встретимся в том же составе и, конечно, продолжим традиции нашего фестиваля. Мы бережно сохраняем их. И я рад, что появляются новые — как сегодняшняя. Уверен, мы сделаем многое, чтобы фестиваль развивался. Мы посоветуемся со зрителями, любителями авторской песни, авторами-исполнителями и будем постепенно улучшать инфраструктуру для вас", — приводятся в сообщении слова главы региона.

Азаров отдельно поблагодарил за труд бессменного организатора Грушинского фестиваля Бориса Кейльмана и вручил ему региональную награду — памятный знак "За служение людям"

"Сегодняшний фестиваль вселяет в душу столько радости, столько оптимизма. Я живу надеждой, что прекрасная традиция дружеского общения людей обязательно сохранится", — цитирует пресс-служба Кейльмана.

Завершился фестиваль традиционным большим гала-концертом на плавучей сцене-гитаре.

Грушинский фестиваль авторской песни назван в честь самарского студента Валерия Грушина, погибшего в 1967 году на реке в Сибири при спасении детей, перевернувшихся на лодке.

Фестиваль традиционно проводится в первые выходные июля на Мастрюковских озерах под Самарой и является визитной карточкой региона. Число гостей, посещавших фестиваль, в некоторые годы превышало 200 тысяч.

В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки фестиваль прошел в привычные даты, но онлайн. В 2021 году было объявлено о традиционном формате фестиваля, но в связи с ухудшением эпидситуации он прошел в формате городских концертов. В этом году фестиваль спустя четыре года прошел в традиционном четырехдневном формате. Кроме того, нововведением этого года стал запрет на продажу алкогольной продукции любого вида на всей территории фестиваля.