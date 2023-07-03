"За первые полгода 2023 в наших парках побывало почти 35 млн человек. Это на 6 млн больше, чем за подобный период прошлого года. Цифры говорят о том, что такие места отдыха пользуются большим спросом у местных жителей и гостей Подмосковья", — приводятся в сообщении слова министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

Министерство уточняет, что с января по июнь в парках зафиксировано более 34,6 млн посещений. Таким образом, это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди наиболее посещаемых парков — "Пехорка" в Балашихе, где за полгода побывали более 1,6 млн раз, Центральный парк культуры и отдыха в Пушкино — почти 1,2 млн посещений и парк "Сестрорецкий" в Клину — 754 тыс. раз.

Также в пятерку вошли парк "Елочки" в Домодедово и "Наташинские пруды" в Люберцах.

Всего на территории Подмосковья 184 парка.