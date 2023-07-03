С 1 июля "Уральские авиалинии" дважды в неделю (по средам и субботам) начали летать в Бишкек из Сочи. "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании уточнили, что это новый рейс.
Кроме того, "Уральские авиалинии" выполняют полеты в столицу Киргизии из Екатеринбурга, Грозного, Самары, Красноярска, Санкт-Петербурга, аэропортов "Домодедово" и "Жуковский".
Согласно расписанию казанского аэропорта, в Бишкек также летают авиакомпании Nordwind (по вторникам, средам и субботам) и Avia Traffic Company (по понедельникам).
По данным сочинского аэропорта, отсюда в Бишкек, кроме "Уральских авиалиний", никто не летает.
"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Самолетный парк авиакомпании сформирован из европейских Airbus.