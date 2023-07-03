«Яхтинг в Турции набирает популярность у россиян в течение нескольких последних лет. Туроператоры традиционно продавали отдых на яхтах как дополнительную экскурсию отдыхающим в стране туристам, но в этом году туроператор Coral Travel впервые сформировал пакетные туры с отдыхом на яхтах», — говорится в сообщении.

По данным АТОР, недельный пакет включает перелет и плавание на яхтах в течение четырех дней, трехдневное размещение на берегу в отеле 5*, питание «все включено».

«Отдых на яхтах давно популярен у европейцев. В нашей стране уже тоже сформировалась аудитория любителей яхтенного отдыха. Она пока небольшая, но стабильная. Эти туристы ходили под парусом в «европейских морях». Пока этот вид отдыха недоступен, мы видим интерес с их стороны к подобному продукту в Турции», – сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.

Пока подобные туры доступны только на курорте Кемер в провинции Анталья. Яхта движется вдоль побережья курортного региона с остановками в заливах и около древних античных городов Олимпос и Фазелис.