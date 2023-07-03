"9 июля, с 10:00 до 21:00, Музей Транспорта Москвы проведет свой ежегодный городской фестиваль "Ретрорейс" на Воробьёвых горах. В этом году музей познакомит посетителей с городским, специализированным и личным транспортом Москвы 1970-80-х годов. Мероприятие приурочено ко Дню Московского транспорта", — сообщили в пресс-службе.

Центром фестиваля, как уточнили в музее, станет выставка экспонатов музея, где можно будет увидеть легендарный ЗиЛ-158, который послужил отправной точкой для создания ЛиАЗ-677 — самого популярного городского автобуса в мире, тротуароуборочную машину "ТУМ-975", которая приводила в порядок улицы и дворы Москвы до конца 1970-х годов.

Кроме того, свою технику на фестивале представят также приглашенные автоклубы, реставрационные мастерские, частные коллекционеры и музеи-партнеры.

Также в рамках мероприятия состоится люби авторалли "На семи холмах", проводимое с 2016 года Автоспортивным обществом "Наследие" и Комитетом классических автомобилей Российской автомобильной федерации.

"В 2017 году мэр Москвы Сергей Собянин учредил День Московского транспорта, который мы ежегодно отмечаем вместе с горожанами. Фестиваль "Ретрорейс" приурочен именно к этому празднику и пройдет уже во второй раз. Под открытым небом вы сможете увидеть редкие машины и городской транспорт", — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.