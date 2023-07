Грозы на восточном побережье США привели к отмене тысяч авиарейсов на прошедшей неделе в преддверии Дня независимости (4 июля). Теперь UAL намерена в том числе меньше использовать свой хаб в Ньюарке, где были отмечены перебои.

"Авиакомпании могут планировать на случай ураганов, минусовой температуры и снежных бурь, но United еще никогда не действовала в условиях такой операционной среды с длительными ограничениями, как на минувшей неделе в Ньюарке", — заявил Кирби.

UAL сотрудничает для разрешения ситуации с Портовым управлением Нью-Йорка и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey), однако для дополнительной страховки будет вынуждена изменить расписание или сократить число вылетов.

Кроме того, авиакомпания предлагает пострадавшим пассажирам 30 тыс. бонусных миль.

В этом году на День независимости ожидается повышенная активность пассажиров, указывает газета. По данным Администрации транспортной безопасности (Transportation Security Administration, TSA), в минувшую пятницу через американские аэропорты проследовало около 2,9 млн человек, что является рекордом.