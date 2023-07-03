"Один из масштабных проектов — создание транспортной хорды, которое ведётся по инициативе главы региона. Она соединит между собой все три федеральные трассы М9 ("Балтия"), М10 ("Россия") и М11 ("Нева"), а также повысит транспортную доступность истока Волги и озера Селигер в Осташковском городском округе", — говорится в сообщении.

В частности, в состав транспортной хорды входит межмуниципальная дорога Большое Эскино — Трестино — Жданово. В течение трех лет, с 2023 по 2025 годы, будет реконструировано 40 км трассы.

Сейчас в работе участок между населенными пунктам Пухтина Гора и Иванов Двор протяженностью 8,1 км. Проектом предусмотрено прохождение трассы в обход Пухтиной Горы. Здесь будет построен новый участок протяженностью 900 метров. Работы по устройству основания дорожной одежды уже завершены, началась укладка асфальтобетона.