По ее словам, работа над созданием кофейни, где могли бы работать люди с ограниченными возможностями здоровья — синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом, велась в течение двух лет.

При этом Ефремова отметила большую поддержку сотрудников департамента социальной политики администрации Сочи и реабилитационных центров. "Для реализации проекта я открыла благотворительный фонд и получила большую поддержку у неравнодушных сочинцев. А благодаря специалистам социальной защиты Сочи мы получили очень много заявок от желающих работать в инклюзивной кофейне", — рассказала собеседница агентства.