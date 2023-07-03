"Эта уникальная коллекция собиралась более 20-ти лет", — отметили организаторы музея.
На открытии музея присутствовали глава администрации Касимова Иван Бахилов, предприниматели и члены общественных организаций, представители прессы и турфирм, представитель туроператора из города Владимир Сергей Огудин. Он же стал и первым посетителем интерактивного музейного пространства.
Как добавили организаторы, открытие музея — это не только развлекательное путешествие для гурманов и любителей изысканных вкусов, но и великолепная возможность для Касимова привлечь новых туристов.
Как сообщалось, в городе Касимове также работают квартира-музей "Бабочки и Стрекозы", музей денег "Бабосики", музей "Русский самовар" и музей колоколов, в коллекции которого достойное место занимают знаменитые касимовские поддужные колокольчики.