Как говорится в сообщении, в музее представлены несколько сотен экземпляров алкогольных напитков, включая эксклюзивные; настоящий авторский самогонный аппарат; история происхождения популярных напитков и производства алкогольной продукции в Касимовском уезде, в том числе, история знаменитого "Касимовского ликеро-водочного завода".

"Эта уникальная коллекция собиралась более 20-ти лет", — отметили организаторы музея.

На открытии музея присутствовали глава администрации Касимова Иван Бахилов, предприниматели и члены общественных организаций, представители прессы и турфирм, представитель туроператора из города Владимир Сергей Огудин. Он же стал и первым посетителем интерактивного музейного пространства.

Как добавили организаторы, открытие музея — это не только развлекательное путешествие для гурманов и любителей изысканных вкусов, но и великолепная возможность для Касимова привлечь новых туристов.

Как сообщалось, в городе Касимове также работают квартира-музей "Бабочки и Стрекозы", музей денег "Бабосики", музей "Русский самовар" и музей колоколов, в коллекции которого достойное место занимают знаменитые касимовские поддужные колокольчики.