Как сообщалось, в мае 2023 г. "дальними" поездами в РФ были перевезены 9,8 млн человек. Таким образом, помесячный рост перевозок в июне составил 22,5%. Пассажирооборот в дальнем следовании в прошлом месяце вырос на 8,4% г/г, до 10,5 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки в июне показали снижение г/г на 1,9%, до 93,8 млн человек. Пассажирооборот в пригородном сообщении снизился на 2,4%, до 3 млрд пассажиро-километров.

Таким образом, в целом, за июнь на сети РЖД перевезены 105,8 млн пассажиров — на 0,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

По итогам I полугодия перевозки пассажиров на сети РЖД, согласно оперативным данным холдинга, выросли на 6,8%, до 570,8 млн человек. В том числе, в дальнем следовании отправлены 54,4 млн человек (+16,2%); пассажирооборот вырос на 16,2%, до 43,2 млрд пассажиро-километров. В пригородном сообщении — 516,4 млн человек (+5,9%); пассажирооборот вырос на 6,9%, 15,6 млрд пассажиро-километров.