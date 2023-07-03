В этом году праздник посвящен 245-летию образования Рязанской губернии и 260-летию со дня основания поселка.

В программе фестиваля: выставка гастрономических достижений населенных пунктов Касимовского района, работа этнографических площадок, "Художественный салон" с выставкой работ мастеров изобразительного искусства и мастер-классами, интерактивная площадка "Живые картинки", экскурсии по окрестностям усадьбы "Орлиное гнездо" и многое другое.

Самой зрелищной частью праздника станут "Гусиные бега" — соревнования "пернатых спортсменов". Принять участие в забегах могут все желающие — главный критерий при подаче заявки наличие гуся и погонщика, отмечается в сообщении.

Завершится фестиваль праздничной концертной программой.