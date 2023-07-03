"Первая очередь реконструкции (набережной — ИФ) завершится в конце июля. Второй этап будем реализовывать с участием федеральных средств: проект реконструкции набережной северного берега Рогатки выиграл грант всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды в размере 300 млн рублей", — написал губернатор на своей странице в телеграм-канале в понедельник.

Он сообщил, что сегодня осмотрел ход обустройства набережной вместе с вице-премьером, полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, который находится с рабочим визитом на Сахалине.

"Здесь (на набережной — ИФ) создается многофункциональная зона для отдыха горожан. Планируется построить амфитеатр с видом на воду, установить малые архитектурные формы, провести озеленение, обустроить велопарковку, прогулочные зоны. Убежден, новая набережная станет излюбленным местом отдыха южносахалинцев и гостей города", — отметил Лимаренко.

Ранее пресс-служба мэрии города сообщала, что в настоящее время завершается обустройство южного берега Рогатки, эти работы ведутся за счет средств областного бюджета. Устанавливаются малые архитектурные формы, скамейки, памятная стела, обустраивается спуск к воде в виде причала, высаживаются деревья, цветы и кустарники.

Жители Южно-Сахалинска неоднократно обращались к городской и областной власти с предложением обустроить берега реки Рогатка возле городского парка им. Ю.А. Гагарина в виде зоны отдыха.