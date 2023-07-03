"Мы посмотрели работу компании "Аврора", она развивается, работает. Но есть вопросы, связанные со строительством нового самолета для внутренних линий. Мы поддерживали строительство самолета "Байкал", но в процессе он почему-то начал расти в цене. Я попросил Минпромторг вместе с Минтрансом и лизинговой компанией — они разберутся, почему так происходит, потому что нам нужно не просто строить самолеты: нам надо строить их так, чтобы цена их эксплуатации была разумной, чтобы стоимость перевозок была для людей посильной", — сообщил Трутнев журналистам по итогам совещания в Южно-Сахалинске в понедельник.

Он отметил, что министерства разберутся в вопросе в течение двух недель.

В 2020 году со ссылкой на Минпромторг сообщалось, что стоимость "Байкала" в ценах 2019 года не может превышать 120 млн рублей.

"Две важные характеристики для нас, которые определены (для "Байкала" — ИФ) региональными авиакомпаниями. Мы понимаем, что платежеспособность населения низкая, к сожалению. Высокие требования к региональным субсидиям не позволяют в долгосрочной перспективе малым региональным авиационным компаниям достаточно стабильное экономическое существование. Поэтому мы поставили сложную задачу перед разработчиками и жестко ограничили их по цене воздушного судна: оно не может превышать 120 млн рублей в ценах 2019 года. И стоимость летного часа, без стоимости владения — она не должна превышать 30 тыс. рублей", — говорил тогда замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

Также сообщалось, что первый полет самолета "Байкал" с двигателем ВК-800СМ состоится в третьем квартале 2024 года. Разработкой самолета занимается Уральский завод гражданской авиации, который планирует наладить к 2030 году производство 25 самолетов "Байкал" в год.

ЛМС-901 "Байкал" — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. "Байкал" оснащен одним турбовинтовым двигателем, рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тыс. кг груза на дальность 1,5-3 тыс. км. Самолет может эксплуатироваться с грунтовых взлетно-посадочных полос, предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.

Авиакомпания "Аврора" — бывшая "дочка" "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. Крупнейший акционер перевозчика (49,99%) — Сахалинская область, по 5% — у десяти других регионов ДФО, менее 1% — у "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики". В единую авиакомпанию должны войти пять перевозчиков: "Якутия", "Камчатское авиационное предприятие" и "Чукотавиа", "Хабаровские авиалинии" (по 25% плюс одна акция этих компаний уже переданы "Авроре"), а также "Полярные авиалинии".

Флот "Авроры" насчитывает 19 самолетов, включая восемь A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter. Предполагается, что до 2026 года авиакомпания приобретет в лизинг 10 "Байкалов".