"Мы выработали принципиальное решение, как действуем. Для нас очевидно, что в этом году мы уже приступим к строительным работам. В дальнейшем есть амбициозный план первый этап сделать в 2025 году, второй этап — в 2027 году, с тем, чтобы сделать и углубление, и порт-убежище, и самое главное, построить всю инфраструктуру по добыче и переработке рыбы, создать рыбную биржу и биржу для скоропортящихся продуктов", — сказал он журналистам после совещания, которое провел в Южно-Сахалинске в понедельник вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральной округе Юрий Трутнев.

Лимаренко уточнил, что "основные инвесторы сформированы, проектные решения сделаны, экспертизу ожидаем до 7 августа".

Губернатор добавил, что реконструкция порта Корсаков — "ключ к развитию промышленности на Сахалине".

Как сообщалось, реконструкция морского порта Корсаков обойдется примерно в 15 млрд рублей. Цель развития — появление в порту бизнеса в сфере хранения и переработки рыбы. В целом проект был презентован как "многофункциональный глубоководный хаб с волнозащитными сооружениями полного профиля и контейнерным терминалом". Начало строительных работ запланировано на 2023 год.

Проект реконструкции порта Корсаков находится на рассмотрении Главгосэкспертизы РФ, одобрение ожидалось поэтапным — с середины июля до конца сентября.

В июне текущего года в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор ГК "Дело" Дмитрий Паньков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение, в рамках которого ГК "Дело", которая является собственником "Сахалинского морского пароходства", примет участие в развитии порта Корсаков.

Сахалинские рыбаки добывают в год более 600 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, но из-за нехватки современных мощностей по приемке, переработке и хранению водных биоресурсов уловы дальневосточников уходят в иностранные порты, например в южнокорейский Пусан.

Корсаковский порт является крупнейшим в регионе — принимает до 80% грузов,. АО "Корсаковский морской торговый порт" владеет 14 грузоподъемными кранами, 6 причалами.

В декабре 2022 года Трутнев поручил Минтрансу РФ выделить дополнительные средства на реконструкцию порта.

В конце 2020 года со ссылкой на Трутнева сообщалось, что перевалка в морпорту Корсаков после реконструкции может вырасти в 20 раз, с 1,5 млн до 30 млн тонн в год. В рамках этого проекта, по его словам, планируется консолидировать акции АО "Корсаковский морской торговый порт" под управлением Корпорации развития Сахалинской области. Информация о нынешних владельцах порта не раскрывается.