"Часть лета они проведут в местном оздоровительном лагере "Анжи мастер". Комплекс расположен на побережье Каспийского моря. Юных гостей ожидает не только отдых на море, но и поездки по красивым местам республики", — написал Меликов.

По его словам, в ближайшие три недели дети из Запорожья будут играть, заниматься спортом, общаться со сверстниками.

Руководитель республики напомнил, что Дагестан взял шефство над Михайловским районом.

"Отдых детей в республике был одним из пунктов соглашения между Дагестаном и Запорожской областью, подписанного на полях ПМЭФ. Кроме организации летнего отдыха, республика будет помогать району в восстановлении", — заявил Меликов.