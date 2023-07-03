«С 1 января по 30 июня Анталью посетили 5,5 млн иностранных туристов, это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Россия стала лидером иностранного турпотока в провинцию в первом полугодии, турпоток из этой страны составил более 1,3 млн, это на 25% больше, чем годом ранее», — пишет издание.

Как отмечает портал, второе место по числу прибытий в Анталью заняла Германия, откуда приехали почти 1,2 млн туристов, это на 23% больше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Великобритания – 520,5 тыс. (плюс 10%).

Также в первую десятку по турпотоку вошли Польша, Нидерланды, Казахстан, Румыния, Литва, Израиль и Украина.

В июне в Анталью приехали 2,14 млн иностранных туристов, из которых 525,5 тыс. – из России.