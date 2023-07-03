"Вологда исторически была деревянным городом. Более того, деревянное зодчество — это нефть и золото Вологды. Мы уделяем большие внимание восстановлению этих объектов и привлечению бизнеса к этому процессу", — сказал Воропанов.

По его словам, на сегодня отреставрированы уже 7 памятников деревянного зодчества, сейчас в работе еще 37 таких объектов.

"Важно привлечь частные инвестиции к этому процессу. Например, сегодня в восстановленных памятниках деревянного зодчества открываются небольшие магазины или сервисы — они вовлекаются в активную городскую жизнь", — подчеркнул Воропанов.

Мэр Вологды рассказал, что из 275 объектов культурного наследия 112 зданий — это памятники деревянного зодчества.