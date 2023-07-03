"Мы продолжаем расширять международную программу полетов. В этом сезоне уже увеличили количество рейсов из Сургута и Тюмени в столицу Азербайджана — Баку. А летом начинаем ежедневно выполнять полеты из Москвы во второй по численности населения город Азербайджана — Гянджу", — сказал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов, слова которого приводятся в сообщении компании.

Ранее компания летала по этому направлению пять раз в неделю. Время в пути — 3 часа 45 минут. Utair входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. В настоящее время компания выполняет в Азербайджан следующие рейсы: в Баку — из Грозного, Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Сургута, Тюмени, Уфы, в Гянджу — из Москвы, в Нахчыван — из Москвы.