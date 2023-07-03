"Благодаря тому что фестиваль ориентирован на развитие территории, вовлечение, привлечение местных жителей к вопросам развития туризма, все больше наград мы получаем на федеральном уровне и фестиваль становится популярным в Арктике и занимает ключевые позиции", — сказал он на оперативном совещании в правительстве Мурманской области в понедельник.

Елисеев отметил, что ключевыми темами фестиваля "Териберка" станет не только гастрономия и музыка, но и активный туризм. Текущий год объявлен в Мурманской области Годом активного туризма.

Особенностью традиционной гастрономической площадки станет участие рестораторов из Приморского края, приглашенных в рамках проекта "Гастрономическая карта России", подчеркнул глава комитета по туризму. В результате гости фестиваля смогут попробовать как северную кухню, так и дальневосточную. Всего в Териберке ожидается более 30 рестораторов.

Также в программе фестиваля кинопоказы, забег по пересеченной местности "Вызов Арктики", экскурсии по природному парку "Териберка", мастер-классы, морские прогулки на каяках, фридайвинг, детская развлекательная зона, ярмарка. По словам Елисеева, лучшие производители арктических сувениров в ходе фестиваля получат награду.

Еще одним новшеством фестиваля станет презентация настольной игры "Поймай северное сияние", разработанной при содействии комитета по туризму и Туристского информационного центра Мурманской области.

Елисеев напомнил, что для прохода на территорию природного парка "Териберка" требуется оформление разрешения и оплата входа (для жителей Мурманской области посещение бесплатно). Всю информацию можно получить на сайте Минприроды Заполярья и Туристского информационного центра.

Как сообщалось, фестиваль "Териберка" в 2022 году собрал более 10 тыс. гостей, которые съели 25 тыс. порций блюд арктической кухни.

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века. В 2015 году поморское село Териберка стало широко известным благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В том же году здесь начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".